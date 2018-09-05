РФ вооружает террористов украденным в Крыму оружием - Князев

Изъятое у террористов бывшее украинское оружие / Национальная полиция Украины

Россия вооружает членов террористических организаций "Л/ДНР" на Донбассе оружием, которое украла из украинских военных частей в ходе аннексии Крыма.

"Полиция установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия с территории оккупированного полуострова Крым. На момент аннексии это оружие находилось в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя. Указанные факты свидетельствуют, что именно Российская Федерация вооружает сепаратистов на востоке нашей страны, которые ежедневно убивают мирных граждан и украинских военных", - заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.

Князев заявил, что на территории Донецкой и Луганской областей подтверждены факты изъятия 51 автомата, 15 пистолетов, двух гранатометов и одного карабина.

По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и города Севастополе внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция начала уголовное производство в отношении Российской Федерации по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПолитическое хамство. В РФ резко отреагировали на заявление о возвращении оружия из Крыма"После 2014 года, когда российская оккупационная власть захватила Крым, огнестрельное оружие из более десяти воинских частей, которые до 2014 года принадлежали Вооруженным Силам Украины, а затем были захвачены во время аннексии - использовалось на территории проведения антитеррористической операции", - добавил Князев.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.