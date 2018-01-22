Политическое хамство. В РФ резко отреагировали на заявление о возвращении оружия из Крыма

Первый зампред комитета Совета РФ по безопасности и обороне Франц Клинцевич резко прокомментировал заявление главы украинского МИД Павла Климкина о возвращении оружия из Крыма.

"Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову. Я имею в виду заявление главы украинского МИД Павла Климкина, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма", — цитирует Ren.tv Клинцевича.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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