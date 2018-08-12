На территории оккупированного Донбасса обнаружена новейшая техника РФ - ОБСЕ

12 августа 2018, 18:16

Судя по всему, русские решили "обкатать" новые образцы в противостоянии с ВСУ.

РБ-109А Былина - новейший комплекс, который даже еще не поступил на вооружение ВС РФ
РБ-109А Былина - новейший комплекс, который даже еще не поступил на вооружение ВС РФ / открытый источник

На территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины около зоны операции Объединенных сил наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили большие массы танков и артиллерии, которые размещены вне пределов мест отвода, а кроме них - средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент 1", - сообщила пресс-служба ООС в сети Facebook.

В пресс-службе ООС добавили, что обнаруженные СММ ОБСЕ комплексы радиоэлектронной борьбы являются новейшими - три из них созданы в РФ в последние Читайте такжеИрина Геращенко рассказала о том, как в зоне ООС проходит "хлебное перемирие"годы, а комплекс СБ-109А "Былина" вообще еще не состоит на вооружении ВС РФ и решение о его постановке должно быть принято на основе результатов войсковых испытаний.

"Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.

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