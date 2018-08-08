Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе

Во вторник на Донбассе, по данным разведки, уничтожены три боевика

Во вторник, 7 августа, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, в частности, пять раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Потерь среди защитников Украины нет, по данным разведки, уничтожены три террориста, девять — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, противник, в частности, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановка, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино”, — отмечается в сообщении.

Также враг из минометов калибром 82 мм обстрелял позиции возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.