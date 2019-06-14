"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфире

Эмоциональная перепалка произошла в студии программы Право на владу.
Кандидат в президенты от Европейской солидарности София Федина и народный депутат Евгений Мураев поскандалили в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.
Во время прямой трансляции Мураев заявил, что предыдущая власть привела страну к экономическому упадку и их представителей народ хочет видеть "на скамье подсудимых".
"Чем вы занимались эти 5 лет – это раз. И второе – скажите, что вы пьете или курите, если не понимаете, что вас не только не хотят слышать и видеть в этом парламенте", – сказал он.
В ответ Федина заявила, что Оппозиционный блок выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, а также против украинского языка и ПЦУ.
"Украина такая плохая, по вашему мнению, почему вы не выметаетесь туда, к Путину?", – добавила она.
В качестве аргументов Федина приводила память героев Небесной Сотни и войны на Донбассе, что некоторые зрители в студии назвали манипуляцией.
Напомним, партия Оппозиционный блок, партия Наши во главе с Евгением Мураевым, партия Видродження, партия мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса Доверяй делам и партия Мира и развития прошли через объединение ради участия в досрочных выборах в украинский парламент.