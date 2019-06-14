"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфире

Мураев и Федина устроили конфликт на политическому ток-шоу / Фото: коллаж 24 канала

Кандидат в президенты от Европейской солидарности София Федина и народный депутат Евгений Мураев поскандалили в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Во время прямой трансляции Мураев заявил, что предыдущая власть привела страну к экономическому упадку и их представителей народ хочет видеть "на скамье подсудимых".

"Чем вы занимались эти 5 лет – это раз. И второе – скажите, что вы пьете или курите, если не понимаете, что вас не только не хотят слышать и видеть в этом парламенте", – сказал он.

В ответ Федина заявила, что Оппозиционный блок выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, а также против украинского языка и ПЦУ.

"Украина такая плохая, по вашему мнению, почему вы не выметаетесь туда, к Путину?", – добавила она.

В качестве аргументов Федина приводила память героев Небесной Сотни и войны на Донбассе, что некоторые зрители в студии назвали манипуляцией.

Напомним, партия Оппозиционный блок, партия Наши во главе с Евгением Мураевым, партия Видродження, партия мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса Доверяй делам и партия Мира и развития прошли через объединение ради участия в досрочных выборах в украинский парламент.