"Оппоблок" ради выборов в Раду объединился с партией Кернеса и Труханова

Александр Вилкул, Евгений Мураев, Борис Колесников, Геннадий Кернес и другие / Facebook А.Вилкула

Партия Оппозиционный блок, партия Наши во главе с Евгением Мураевым, партия Видродження, партия мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса Доверяй делам и партия Мира и развития прошли через объединение ради участия в досрочных выборах в украинский парламент.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook замглавы Оппоблока Александр Вилкул.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", - написал он.

К слову, церемония подписания соглашения об объединении состоялась на Пешеходном мосту через Днепр в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на выборы в Раду со своей новой партией собрался скандальный блогер Анатолий Шарий Позднее в Сети появилась информация о первой десятке предвыборного списка партии Украинская стратегия, возглавляемой премьером Владимиром Гройсманом.