Мураев, Вилкул, Кернес: названа первая десятка списка обновленного Оппоблока

Оппоблок назвал своих кандидатов на парламентских выборах / Фото: РБК-Украина

На сьезде обьединенных опозиционных сил Доверяй Делам, в которые вошли партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Возрождение и Доверяй делам, была названа первая десятка кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

10 июня, в понедельник, в Международном выставочном центре стали известны имена топ-10 списка кандидатов в нардепы.

Партийный список Оппоблока состоит из 225 кандидатов, так выглядит первая десятка:

1. Евгений Мураев - нардеп, лидер партии Наши.

2. Александр Вилкул - нардеп, член Оппозиционного блока.

3. Геннадий Кернес - мэр Харькова.

4. Геннадий Труханов - мэр Одессы.

5. Вадим Новинский - глава фракции Оппозиционный блок в Раде.

6. Вадим Бойченко - мэр Мариуполя.

7. Владимир Буряк - мэр Запорожья.

8. Богдан Андреев - мэр Ужгорода.

9. Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета.

10. Владимир Пилипенко - юрист.

Также назвали своих представителей на парламентских выборах: Гражданская позиция, Батькивщина, Радикальная Партия, Слуга народа.

Отметим, стало известно, что в Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом.