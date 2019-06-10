Мураев, Вилкул, Кернес: названа первая десятка списка обновленного Оппоблока

Возглавил список лидер партии Наши Евгений Мураев.
На сьезде обьединенных опозиционных сил Доверяй Делам, в которые вошли партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Возрождение и Доверяй делам, была названа первая десятка кандидатов на предстоящих парламентских выборах.
10 июня, в понедельник, в Международном выставочном центре стали известны имена топ-10 списка кандидатов в нардепы.
Партийный список Оппоблока состоит из 225 кандидатов, так выглядит первая десятка:
1. Евгений Мураев - нардеп, лидер партии Наши.
2. Александр Вилкул - нардеп, член Оппозиционного блока.
3. Геннадий Кернес - мэр Харькова.
4. Геннадий Труханов - мэр Одессы.
5. Вадим Новинский - глава фракции Оппозиционный блок в Раде.
6. Вадим Бойченко - мэр Мариуполя.
7. Владимир Буряк - мэр Запорожья.
8. Богдан Андреев - мэр Ужгорода.
9. Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета.
10. Владимир Пилипенко - юрист.
Также назвали своих представителей на парламентских выборах: Гражданская позиция, Батькивщина, Радикальная Партия, Слуга народа.
Отметим, стало известно, что в Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом.