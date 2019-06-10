Батькивщина назвала первую пятерку списка на выборы в Раду

Батькивщина назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах / Фото: Alexandr Prokopenko

В понедельник, 10 июня состоялся съезд партии народного депутата Юлии Тимошенко Всеукраинское объединение Батькивщина, на котором была представлена первая пятерка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В пятерку списка ВО Батькивщина вошли:

1. Юлия Тимошенко – лидер ВО Батькивщина.

2. Сергей Тарута – внефракционный нардеп, миллиардер.

3. Валентин Наливайченко – лидер партии Справедливость, экс-глава СБУ.

4. Сергей Соболев – народный депутат.

5. Елена Кондратюк – член фракции Батькивщина, секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики.

Кроме того, для того, чтобы воплотить "новый курс", Тимошенко готова создать коалицию с партией президента Слуга народа.

Также Олег Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии. Ранее была названа первая двадцатка списка партии Зеленского.

Отметим, стало известно, что в Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом.