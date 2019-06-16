В "ДНР" назвали имена убийц Захарченко

Александра Захарченко, по утверждению анонима, убили сотрудники СБУ / ДАН

В самопровозглашенной "ДНР" заявили, что знают, кто причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом сотрудник спецслужб непризнанной республики анонимно рассказал в эфире телеканала Россия 1.

Неизвестный информатор рассказал, что ликвидацию Захарченко организовал начальник 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины Сергей Моторин. Он заявил, что потенциальный убийца ранее жил в Славянске Донецкой области и является выходцем с Донбасса. Аноним убежден, что он имеет отношение к гибели боевика Арсена Павлова, известного как Моторола.

Было названо также еще одно имя - агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала (Швед). Его также считают причастным к убийству Захарченко.

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа в результате взрыва в кафе Сепар.

Позже "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы квазигосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в "ДНР" прошли "выборы", Пушилина "избрали" новым главой "республики".