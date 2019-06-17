Курс валют на 17 июня: Стабильное "болото" доллара и евро

Сегодня, 17 июня, в банках Киева стоимость доллара колеблется от 26,18 до 26,35 гривен.
В Национальном банке Украины (НБУ) опубликовали обновленный официальный курс доллара по отношению к гривне на воскресенье, 17 июня 2019 года.
Курс валют от Нацбанка
Национальная валюта осталась на прежнем уровне - 26,417 гривен за доллар. Равно как и курс евро, который составляет 29.822 гривны.
Курс валют, межбанк
На межбанковской валютной бирже сразу после открытия курс доллара был на уровне 26,4200 — 26,4550 (покупка — продажа) гривен за один "бакс".
Как видно по этим показателям, курс доллара по отношению к гривне снизился аккурат на копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом курс евро продолжает снижаться и потерял еще девять копеек.
Наличный курс валют на 17 июня
Сегодня в банках Киеве стоимость доллара колеблется от 26,18 до 26,35 грн. Продают американскую валюту в обменных пунктах тоже по разной цене — от 26,296 до 26,453 грн.
ПриватБанк, курс валют
В ПриватБанке покупают доллар по 26,20 грн, а продают по 26,525 грн
Курс валют, Ощадбанк
В Ощадбанке доллар по прежнему покупают по 26,18 грн, а продают по 26,68. Курс евро к гривне составляет 29,20/30,10 грн, а курс рубля — 0,25/0,42 грн.