Курс валют на 17 июня: Стабильное "болото" доллара и евро

Доллары / Reuters

В Национальном банке Украины (НБУ) опубликовали обновленный официальный курс доллара по отношению к гривне на воскресенье, 17 июня 2019 года.

Курс валют от Нацбанка

Национальная валюта осталась на прежнем уровне - 26,417 гривен за доллар. Равно как и курс евро, который составляет 29.822 гривны.

Курс валют, межбанк

На межбанковской валютной бирже сразу после открытия курс доллара был на уровне 26,4200 — 26,4550 (покупка — продажа) гривен за один "бакс".

Как видно по этим показателям, курс доллара по отношению к гривне снизился аккурат на копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом курс евро продолжает снижаться и потерял еще девять копеек.

Наличный курс валют на 17 июня

Сегодня в банках Киеве стоимость доллара колеблется от 26,18 до 26,35 грн. Продают американскую валюту в обменных пунктах тоже по разной цене — от 26,296 до 26,453 грн.

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке покупают доллар по 26,20 грн, а продают по 26,525 грн

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллар по прежнему покупают по 26,18 грн, а продают по 26,68. Курс евро к гривне составляет 29,20/30,10 грн, а курс рубля — 0,25/0,42 грн.