В ВСУ рассказали, сколько российских военных таятся вдоль юго-восточной границы

Российская армия / Reuters

Вдоль госграницы на Донетчине и Луганщине, а также в аннексированном полуострове Крым, Российская Федерация разместила около 82 тысяч военнослужащих регулярной армии.

Соответствующую информацию озвучил глава Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь на брифинге во вторник, 18 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым около 82 тысяч военнослужащих", - заявил он.

Гудзь также заявил о том, что - по новым данным разведки - в Ростовской области на сегодняшний день дислоцировано более 25 батальонных тактических групп, а также продолжает формироваться мотострелковая дивизия.

Напомним, ранее штаб ООС использовал для социальной рекламы текст российской армии. До этого стало известно количество украинцев из Крыма, призванных в российскую армию.