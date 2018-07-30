Штаб ООС использовал для социальной рекламы текст российской армии: видео

Штаб Операции Объединенных Сил в день Сил Специальных Операций на своей странице опубликовал видео с поздравлением бойцов Командования ССО. В этом видео были использованы кадры из российской рекламы службы в армии.

"Во-первых, оно размещено на официальной странице Операции объединенных сил. То есть, никак не может считаться хендмейдом, какого-то неравнодушного украинца, который таким образом решил проявить свою гражданскую позицию. Более того, этот ролик иллюстрирует слова и позицию командующего операции на Донбассе. Во-вторых, — это кража", - сообщил о своих наблюдениях в Facebook журналист Левко Стек.

Он подчеркнул, что украинский ролик повторяет российский слово в слово. И особенно чудовищно, что это текст, созданный в 2014 году, прославляет армию агрессора. По словам Стека, все это выглядит более чем странно, поскольку силы ООС были созданы, в первую очередь, для борьбы с российской армией.

"Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словам, их идеями и образами", -написал он.

Журналист скомпоновал оба видео в один ролик:

Оригинальное видео ООС:

Видео рекламы российской армии:

В ответ на обвинения журналиста руководитель группировки сил специальных операций Объединенных сил Сергей Кривонос на своей странице Facebook отметил, что украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, входящих в состав Объединенных сил используют различные методы и способы в борьбе с российской армией.

"Ко дню Сил специальных операций специалисты по информационной борьбы подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этой информационной действия содержит слова с русского видео 2014 года. Этот прием мы называем "троллинг". Указанный сюжет в день нашего праздника должен бороться с российской пропагандой. Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы знали об указанном "троллинг" и с пониманием отнеслись к тому, что работали даже в свой праздник. Наша работа вполне оценена врагом и такими внимательными журналистами как Левко Стек", - отметил Кривонос.

Напомним, Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины без предупреждения провели воздушные учения над Мариуполем изрядно сначала озадачив, а затем обрадовав местных жителей.