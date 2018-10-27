"Чудовищный некомплект и старая техника": ВСУ не смогут сдержать российскую армию - эксперт

Солдаты ВСУ / Минобороны Украины

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Украинская армия численностью в 255 тысяч человек, проедающая 72% оборонного бюджета и способная перевооружаться лишь частично, является "бескрылой птицей с сомнительными перспективами на ближайшие пять лет", заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По мне мнению, в нынешнем виде ВСУ не смогут стать сдерживающим фактором для российской армии, даже если численность их будет доведена до 500 тысяч человек.

"Армия с чудовищным некомплектом значительной части боевых подразделений, вооруженная отремонтированной и частично модернизированной техникой советского производства, укомплектованная маломотивированными солдатами и офицерами, скажем тут очень мягко, вряд ли справится с задачей успешного противостояния ракетным ударам и атакам боевой авиации четвертого поколения", — пишет Бадрак в материале на zn.ua.

Он также указал на то, что даже в самом Минобороны признают, что процесс создания ряда новых бригад связан не столько с решением проблемы обороноспособности, сколько с юридической подстраховкой Генштаба на час "Ч": "К войне готовились".

Ранее сообщалось о том, что в Украине уравняли в правах женщин и мужчин на военной службе.