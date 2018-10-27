Гендерное равенство в ВСУ: в Украине уравняли в правах женщин и мужчин на военной службе

В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе / depo.ua

С 27 октября в Украине вступил в действие закон о равных правах женщин и мужчин при прохождении военной службе в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях (№ 2523-VIII).

Главные изменения в законодательстве о правах женщин и мужчин на военной службе

Отметим, что новый закон устанавливает новые правила, согласно которым "военнослужащие в состав суточного наряда назначаются с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства". Такую формулировку объяснили соблюдением ст. 24 Конституции, согласно которой равенство прав женщины и мужчины обеспечивается, в частности, созданием условий, дающих возможность сочетать работу с материнством, а также включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.

Кроме того, в закон о военной службе введена норма, согласно которой женщины исполняют воинский долг на равных основаниях с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

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При этом в закон исключает упоминание об ограничении возраста службы для женщин только до 40 лет - как по призыву, так и по контракту. В то же время, как и мужчинам, разрешается служить до предельного возраста пребывания на военной службе (а это до 45 лет для рядовых и сержантов до 60 лет для военнослужащих высшего офицерского состава).

Согласно новым правилам, от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как ранее, а только беременные.

От чего отказались в армейском Уставе

Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины, как правило, не назначаются в состав суточного наряда.

Также ранее военнообязанные женщины зачислялись в запас второго разряда без учета присвоенных им воинских званий, вследствие чего всех женщин переводили в отставку в одном возрасте. Кроме того, предельный возраст пребывания женщин в запасе - 50 лет, а мужчин - 65 лет. Поэтому женщины были лишены возможности получать новые воинские звания, а в дальнейшем - получать потенциально более высокую пенсию. Закон убирает соответствующие ограничения для женщин.

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История принятия закона о гендерном равенстве в армии

6 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в ВСУ.

За соответствующий документ, вносящий изменения в некоторые законы по поводу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы проголосовали 247 народных депутатов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поставил подпись под законом, принятым депутатами Верховной Рады, о введении в стране нового воинского приветствия: "Слава Украине!" — "Героям слава!".