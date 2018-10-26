Названо число призванных в российскую армию украинцев

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С начала 2015 года в нарушение украинского законодательства в российскую армию были призваны 12 тыс. 229 граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"С весны 2015 года в ходе семи призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 тыс. 229 украинских граждан. Нарушив нормы международного гуманитарного права, государственные органы РФ создали на полуострове общую атмосферу принуждения, направленную на тех, кто отказывается вступать в ряды армии оккупанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оккупации полуострова в 2014 году российские власти установили в Крыму репрессивный режим, "который стал вызовом современной системе прав человека".

Напомним, в четверг, 25 октября, Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.

"Европейский парламент только что принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи (со строительством. - Прим.) Керченского моста и (ситуации. - Прим.) в Азовском море, а также - к назначению нового специального представителя ЕС для Донбасса и Крыма и расширению сферы деятельности миссии ОБСЕ в Украине с целью охвата ее акватории", - сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.