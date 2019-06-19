"Вот теперь заметно, что в стране смена власти": соцсети обсуждают гибель Дмитрия Тымчука

Дмитрий Тымчук

В Киеве в среду, 19 июля, был найден мертвым координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. Он также являлся народным депутатом фракции Народный фронт.

Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Также о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко. По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.

В Раде почтили память Тымчука минутой молчания.

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В социальных сетях обсуждают обстоятельства неожиданной смерти депутата.

Политтехнолог Дмитрий Раимов сомневается, что предварительная версия является правдоподобной:

"Дмитрий Тымчук застрелился. Он читал у нас в Свободной лекцию в 2014. Как только пошло по Крыму. По версии следствия, он чистил свой наградной пистолет и нажал на курок.

Военный. Профессиональный военный. Взял чистить оружие. Заряженное. И застрелился. Направив на себя. Пистолет. Да это бред. При чистке оружие разбирают. Вынимают из него обойму, разбирают основную часть. Все элементы вынимают и чистят.

Всегда проверяют оружие на заряженности. И не могу понять, чего держать наградной ствол заряженным?!"

Гибель Тымчука кажется подозрительной и журналисту Вячеславу Чечило:

"Вот теперь заметно, что в стране смена власти. Серьезные дяди подчищают концы?"

Политолог Кирилл Молчанов вспомнил смерть генерала Кравченко от двух выстрелов в голову.

А волонтер Юрий Касьянов - "смерть Бабченко в луже свиной крови".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал отомстить за смерть однопартийца.

"Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, раскрывая настоящее лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром! Отомстим", - написал Омелян.

Обозреватель Андрей Головачев отмечает, что каждые пять лет после смены власти в Украине всегда начинается волна "самоубийств" известных политиков:

"Люди, состоявшие во власти и потерявшие ее начинают, казалось бы не с того, ни с сего выпрыгивать из окон, как например, бедняга Чечетов, или стреляют в себя из охотничьего ружья, как Семенюк-Самсоненко или дважды - для надежности! - стреляет себе в висок, как Кравченко и т.д. Основная волна самоубийств у нас еще впереди. Она начнется после смены генерального прокурора. Народ будет сводить счеты с жизнью пачками, причем не только в Украине, но и за рубежом. Но кое-кто уже стал "убивать" себя во время неосторожного обращения с оружием. Бывает"

Журналист Виктор Трегубов напомнил, что Форт 17Р - травматический пистолет для отстрела резиновых пуль, что делает предварительную версию еще менее убедительной.

"Боевому офицеру - застрелиться из травматического пистолета при чистке?

То есть минутку - немолодой офицер с опытом боевых действий чистит ствол не то что не разбирая, но не извлекая магазин и/или не проверяя наличия патрона в патроннике? При этом наставляет его себе туда, где травмат способен нанести смертельные повреждения единственным выстрелом?

У меня плохо сходится, простите", - написал он...

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Тымчук был обнаружен мертвым в своем жилье. Позднее стало известно - нардеп нанес себе смертельное ранение, когда чистил наградное оружие.

Тымчук Дмитрий Борисович был народным депутатом от Народного фронта, политическим журналистом, координатором группы Информационное сопротивление и военным, подполковником запаса.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований".