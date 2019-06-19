В Раде почтили память Тымчука минутой молчания

Дмитрий Тымчук / УНИАН

В украинском парламенте минутой молчания почтили память нардепа Дмитрия Тымчука, нанесшего себе в среду, 19 июня, смертельное ранение.

С таким заявлением выступил спикер Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания.

"Поступила информация, что в Киеве в собственной квартире погиб Дмитрий Борисович Тымчук. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования его семье, родственникам, близким. Прошу почтить память Дмитрия Тымчука минутой молчания", − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Тымчук был обнаружен мертвым в своем жилье. Позднее стало известно - нардеп нанес себе смертельное ранение, когда чистил наградное оружие.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований".