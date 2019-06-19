Умершего Тымчука зарегистрировали в Раде как "присутствующего"

Дмитрий Тымчук сегодня застрелился, но по электронной регистрации, присутствовал в Раде / Главред

19 июня около полудня в полицию поступило сообщение, что из-за огнестрельного ранения в голову умер мужчина – им оказался нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Украинская журналистка Елена Козаченко на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что по электронной регистрации уже умерший политик присутствовал в зале Верховной Рады. В виде доказательства она показала скриншот с сайта ВР.

"Трэш продолжается. Согласно электронной регистрации Тимчук "присутствовал" сегодня в парламенте", - написала журналистка.

Позже, после появления информации о гибели Тымчука, на сайте ВР его фамилия исчезла из списка нардепов Народного фронта.

"По ссылке вы уже не увидите фамилии Тымчука, ее подтерли на сайте ВР. Интересно", - уточнила Елена.

Ранее стало известно, куда именно попала смертельная для Тымчука пуля.

Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Также в правоохранительных органах назвали предварительную версию гибели Тымчука.