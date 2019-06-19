Тело погибшего Тымчука вынесли из квартиры, видео

Тело Тымчука отвезли на экспертизу в морг / КП в Украине

Тело умершего 19 июня нардепа, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, которого нашли с огнестрельным ранением в голове, вынесли из квартиры.

Представители СМИ, которые дежурят у дома погибшего, показали фото и видео, на которых видно, как завернутое тело нардепа правоохранители вынесли на носилках и быстро погрузили в спецавто.

Информация о смерти мужчины поступила в полицию в обед в 12:15, закончили свою работу криминалисты в квартире нардепа в 16.00, и спустя почти два часа в 17.40 за телом приехала машина. Спустя 20 минут завернутое тело Тымчука вынесли и увезли в морг на экспертизу.

Тіло загиблого народного депутата, керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука винесли з будинку та увезли



Відео: Анастасія Багаліка pic.twitter.com/LXsKAN0s46 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) 19 июня 2019 г.

Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

Эксперты-криминалисты рассказали, куда именно попала смертельная для Тымчука пуля. Также в правоохранительных органах назвали предварительную версию гибели Тымчука.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.