"Переведи меня через фонтан":Саакашвили в Одессе повторил действие Зеленского - опубликовано видео

Момент пробежки Михаила Саакашвили / скриншот из видео

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы, а ныне - руководитель партии Движение новых сил, решил повторить недавний поступок президента Владимира Зеленского.

Политик бодрой трусцой пробежался под фонтанами в Одессе. А видео пробежки Саакашвили опубликовал на своем YouTube-канале.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - так подписал видео политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время своего визита в Мариуполь внезапно устроил себе пробежку через "пуляющий" струями воды фонтан.