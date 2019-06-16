"Блохоискатели" бранят Зеленского в Сети за пробежку в мариупольском фонтане

Зеленский удивил украинцев пробежкой в фонтане / скриншот

Пробежка президента Украины Владимира Зеленского между струями фонтана в Мариуполе, 15 июня, взорвала соцсети.

Отметим, что на встрече с гражданами в Мариуполе президент не смог пройти из-за большого количества собравшихся людей, поэтому решил перебежать через работающий фонтан, в котором купались дети.

Мариупольцы сопроводили действия президента аплодисментами и одобрительными возгласами. Затем Зеленский сел в автомобиль и покинул Театральную площадь.

Видео с неожиданной выходкой Зеленского массово распространяют в соцсетях. Оно как глоток свежего воздуха в информационном пространстве для одних, и повод для критики президента – для других.

Отметим, что народ, по сути, нашел очередной повод поругаться в Сети.

"Для долбоё..ов, которые скажут какой молодец, без короны, да в фонтан! ай да простота! молодец! он с народом! Простота хуже воровства! На минуточку это президент уже, а он всё ещё , в шоу бизнес играет!", - возмутилась Лариса Траскивская-Филинская.

"Теперь у "бывшего" клоуна новый имидж, народный герой! Будет купаться в фонтанах, лазить по деревьям, прыгать с третьего этажа, а народ будет восклицать, ооооо настоящий президень, мачо, Порошенко так не мог а этот настоящий мужчина и президент!)))" - добавила Светлана Терехова.

"Замість того, щоб вирішувати державні питання, він заграє з своїми виборцями: їсть шаурму, купається в фонтані, ходити на роботу в шортах. Ах, парєнь с народа, ржачка продовжується", - подчеркнула Ольга Соколюк.

Но многие украинцы все же увидели в президенте живого человека, и говорят, что его критикуют – "неугомонные порохоботы".

"Привыкайте к тому, что если даже и Президент, то ничто человеческое ему не чуждо. В.Зеленский такой, как и мы все. В чем его особенность?", - пишет в сети Наташа Александрович.

"Какие-то блохоискатели: забежал в фонтан, выпил воды, почесал голову.... что еще президент делает не так, как все люди?)))", - говорит Ольга Коротченкова.

"Гидоту порохобори вміють писати. Це ж треба так все перекрутить .У цих людей талант до таких справ", - убеждена Елена Юхимович.

Напомним, в Мариуполе Зеленский обратил внимание на проблему развития инфраструктуры Донбасса и пообещал региону деньги.