В Мариуполе Зеленский решил перебежать через фонтан: опубликовано видео

Зеленский освежился в фонтане в жарком Мариуполе / Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский на встрече в Мариуполе не смог пройти из-за большого количества собравшихся людей, поэтому решил перебежать через работающий фонтан, в котором купались дети.

Видео успешной ретировки главы государства попало в YouTube.

Зеленский выступил в центре Мариуполя на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков ДНР. Затем он спустился со сцены и пошел к Драматическому театру. Однако из-за большого количества собравшихся возле президента образовалась давка.

Зеленский спасся от толпы единственным свободным на тот момент путем – через фонтан. Он побежал под потоки воды, а за ним устремилась и охрана.

Мариупольцы сопроводили действия президента аплодисментами и одобрительными возгласами. Затем Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

А вот что происходило до феерического побега через фонтан:

Напомним, в Мариуполе Зеленский обратил внимание на проблему развития инфраструктуры Донбасса и пообещал региону деньги.