"Откровенно гомофобское нападение": избиты посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда

В Киеве напали на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда / wikipedia.org

В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Произошло "откровенно гомофобское нападение", сообщает Громадське со ссылкой на одного из пострадавших.

По словам собеседники, его повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, а знакомых — "залили газом".

Одна из организаторов мероприятия рассказала, что в результате нападения, в частности, пострадали несовершеннолетние.

"…перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться… это были не менее четырех ребят спортивного телосложения", — отметила она.

Инцидент произошел после показа фильма Не прячь глаза-2. Наши в США, его режиссер — украинец Юрий Движон — сказал, что такие случаи не должны происходить в цивилизованной европейской стране.

"Мне очень жаль тех, кто пострадал после показа моего фильма ... Надеюсь, с ними все в порядке ... Именно из-за нападения двое героев моего фильма покинули Украину и по иронии судьбы похожие истории происходят и дальше. Такие новости еще больше подталкивают к борьбе и активизму", — заявил он.

Ранее сообщалось, что нардеп Игорь Мосийчук подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить в столице проведение Марша равенства. Позже суд вернул исковое заявление политика. В Киеве проведение Марш равенства запланировано 23 июня.