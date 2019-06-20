В Одессе нашли тело еще одного пропавшего ребенка

8-летний мальчик отдыхал с родителями на пляже, и пропал с их поля зрения.
В Одессе нашли тело 8-летнего ребенка Николая Перчика, которого ранее обьявили в розыск.
19 июня о пропаже ребенка заявили в полицию, инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун обьявил о розыске мальчика на своей странице в Facebook.
Николай был с родителями на пляже Ланжерон, и около 16 часов они забили на тревогу – мальчик пропал из поля зрения и его нигде могли найти.
Лишь к ночи водолазы сумели разыскать Николая, но уже мертвого – его тело нашли на дне моря в 10 метрах от места, где он играл.
Для установления причины смерти тело ребенка отправили на судмедэкспертизу.
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