В Одессе нашли тело еще одного пропавшего ребенка

Николай Перчик пропал во время отдыха на пляже города с родителями / facebook/Дмитрий Ревун

В Одессе нашли тело 8-летнего ребенка Николая Перчика, которого ранее обьявили в розыск.

19 июня о пропаже ребенка заявили в полицию, инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун обьявил о розыске мальчика на своей странице в Facebook.

Николай был с родителями на пляже Ланжерон, и около 16 часов они забили на тревогу – мальчик пропал из поля зрения и его нигде могли найти.

Лишь к ночи водолазы сумели разыскать Николая, но уже мертвого – его тело нашли на дне моря в 10 метрах от места, где он играл.

Для установления причины смерти тело ребенка отправили на судмедэкспертизу.

Мальчика обьявили в розыск, но ближе к ночи нашли мертвым / facebook/Дмитрий Ревун

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