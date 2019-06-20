"Ничего личного – только бизнес": эксперт пояснил позицию ЕС в отношении Украины

Эксперт убежден, что Европа пользуется беспомощностью Украины / companion.ua

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский высказал мнение, что Европейский Союз озабочен исключительно своими интересами в украино-российском конфликте.

"Еще 2009 год, когда был разблокирован транзит российского газа, показал, что ее заботят только собственные интересы. Все, с того момента европейцы ушли, и дальше переговоры мы вели уже сами. Тогда неделю Европа сидела без газа. И все, как корова языком слизала, европейцев не было. А дальше Украина сама, сама, сама…", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Землянского, Украина должна была давно смирится с мыслью, что наши интересы никто в мире, кроме нас самих, отстаивать не будет. Также необходимо учитывать, что никто серьезно не намерен заступаться на Киев.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему Кремлю выгодна война на Донбассе"Европу в данном случае мы можем включить в консорциум. Это – деньги, которые она будет зарабатывать. Европа говорит: "Раз вы такие криворукие и сами не в состоянии – придем к вам княжить". Тем более, так Европа выиграет дважды: она вложилась в Северный поток, а теперь еще вложится в украинскую ГТС – заработает и там, и там", - сказал спикер.

Эксперт не сомневается, что сохранение транзита через Украину после запуска Северного потока-2 также является бизнес-интересом Европы.

"Ведь и Меркель говорит о необходимости сохранения транзита через украинскую территорию, потому что это – деньги. А она отстаивает интересы нефтегазовых и сервисных компаний, которые будут работать на территории Украины. Так что ничего личного – только бизнес", - отметил он.

Напомним, Землянский во время чата на Главреде спрогнозировал, что спор между Нафтогазом и Газпромом завершится мировым соглашением.