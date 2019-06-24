Нашли труп мальчика в озере Киева: в зверском убийстве признался брат сожителя матери ребенка

23 июня Киев шокировала новость о найденном в озере Вырлица трупе 9-летнего мальчика с многочисленными ножевыми ранениями.

Спустя пару часов копы нашли и поймали предполагаемого убийцу ребенка.

По информации, помогли найти злоумышленника камеры видеонаблюдения одного из торговых центров.

Камеры зафиксировали, как Черевко Захар шел вместе с неким мужчиной. Когда копы явились домой к этому мужчине, тот вел себя нервно, путался в показаниях.

В итоге его доставили в Дарницкое управление полиции. В это время на спецлинию 102 позвонили рыбаки и сообщили, что в озере Вырлица нашли тело ребенка, по описанию похожего на мальчика, которого разыскивает полиция.

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травму черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка.

"Злоумышленника сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Крищенко.

По предварительной информации, в день, когда мальчик исчез, вечером 22 июня, два брата и мама ребенка ругались. Ссора впоследствии заставила подозреваемого отомстить женщине. Лучшего способа, чем убить ее ребенка, он не придумал.

Читайте также"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочкиСейчас фигуранту дела об убийстве ребенка сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине светит пятнадцать лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в Дарницком районе обнаружили труп девятилетнего мальчика, который ранее был объявлен в розыск по заявлению родителей.

Захар пропал в субботу, 22 июня.

Мальчик около восьми вечера вышел погулять на улицу около своего дома и не вернулся. Близкие рассказывают, что ребенок планировал в форме игры брать у прохожих интервью.