В Киеве нашли мертвым исчезнувшего накануне 9-летнего мальчика

Захар отправился на улицу, чтобы брать у прохожих интервью / Фото: kyivoperativ.info

В Киеве в Дарницком районе обнаружили труп девятилетнего мальчика, который ранее был объявлен в розыск по заявлению родителей.

Как сообщает Эспрессо, Захар пропал в субботу, 22 июня.

Мальчик около восьми вечера вышел погулять на улицу около своего дома и не вернулся. Близкие рассказывают, что ребенок планировал в форме игры брать у прохожих интервью.

По предварительной информации, ему сначала нанесли ножевые ранения, а затем утопили в водоеме, в озере Вырлица.

На месте обнаружения тела работает следственная группа, проводится расследование тяжкого преступления.

Как ранее сообщалось, на сайте Верховной Рады электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 26 тысяч голосов (для рассмотрения нужно 25 тысяч).

Напомним, 19 июня в Ивановке Одесской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело ребенка находилось в яме, расположенной возле дома, в котором живет 22-летний Николай Тарасов, его подозревают в убийстве ребенка на сексуальной почве.