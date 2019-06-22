На Волыни задержали извращенца за развращение 5-летней девочки

Полиция задержала очередного педофила / Фото: УНИАН

В одном из сел Волынской области полиция задержала 41-летнего мужчину по подозрению в развращении 5-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба полиции, к ним обратилась 46-летняя местная жительница и сообщила о совершении ее соседом развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

"Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции. Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

В связи с инцидентом открыто уголовное производство. Решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Педофилу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, на сайте Верховной Рады электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 26 тысяч голосов (для рассмотрения нужно 25 тысяч).

Напомним, 19 июня в Ивановке Одесской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело ребенка находилось в яме, расположенной возле дома, в котором живет 22-летний Николай Тарасов, его подозревают в убийстве ребенка на сексуальной почве.