На Полтавщине рухнул дельтаплан, есть жертвы: опубликованы фото

На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека / pl.dsns.gov.ua

На окраине города Кобеляки Полтавской области потерпел крушение мотодельтаплан, погибли два человека.

Мотодельтаплан упал в поле возле села Подгора, спасатели узнали об инциденте в 06:04, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Полтавщине.

По данным ведомства, после падения летательный аппарат не загорелся. На месте происшествия работали пять сотрудников ГСЧС, была привлечена одна единица техники.

На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека / pl.dsns.gov.ua

Напомним, 29 мая поздно вечером возле села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области разбился вертолет Ми-8, погибли четверо военных. Главред писал, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности после ремонта.