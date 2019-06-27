На Полтавщине рухнул дельтаплан, есть жертвы: опубликованы фото

27 июня 2019, 09:25

Возле одного из городов Полтавской области упал мотодельтаплан.

Новости Полтавщины — На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека
На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека / pl.dsns.gov.ua

На окраине города Кобеляки Полтавской области потерпел крушение мотодельтаплан, погибли два человека.

Мотодельтаплан упал в поле возле села Подгора, спасатели узнали об инциденте в 06:04, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Полтавщине.

По данным ведомства, после падения летательный аппарат не загорелся. На месте происшествия работали пять сотрудников ГСЧС, была привлечена одна единица техники.

Новости Полтавщины — На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека
На Полтавщине разбился дельтаплан, погибли два человека / pl.dsns.gov.ua

Напомним, 29 мая поздно вечером возле села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области разбился вертолет Ми-8, погибли четверо военных. Главред писал, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности после ремонта.

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жертвы Полтавщина рухнул дельтаплан новости Украины
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