Новый глава таможни Нефедов поделился грандиозными планами на будущее

Чиновник обнародовал авторскую презентацию.
Занявший в результате победы на конкурсе должность главы Государственной таможенной службы Максим Нефьодов представил общественности свои масштабные планы и будущий объем работы.
Руководитель обнародовал презентацию, в которой казал основные векторы деятельности на новом посту.
Нефедов констатировал, что таможня должна развиваться в направлении автоматизации процессов и уменьшения коррупционной составляющей.
Он заявил о намерении провести полную электронизацию процессов, чтобы облегчить жизнь инспекторам и ускорить таможенные процедуры.
Подчиненных Нефедова ожидает контрактная система работы, страхование профессиональной ответственности и повышение зарплаты.
Новый глава заявил о важности борьбы с преступностью и улучшения сервиса, не забывая о ключевом значении инвестиций в инфраструктуру.
Нефедов констатировал, что гармонизация законодательства и защита интеллектуальной собственности — это факторы, без которых невозможна интеграция в таможенное сообщество ЕС.
Чиновник подчеркнул важность смены функционала и информационной открытости ключевой структуры.
Напомним, ранее Нефедов рассказал, сколько миллиардов Украина теряет во время госзакупок.