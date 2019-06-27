Новый глава таможни Нефедов поделился грандиозными планами на будущее

Максим Нефедов уже разработал подробный план работы на новой должности / Униан

Занявший в результате победы на конкурсе должность главы Государственной таможенной службы Максим Нефьодов представил общественности свои масштабные планы и будущий объем работы.

Руководитель обнародовал презентацию, в которой казал основные векторы деятельности на новом посту.

Нефедов констатировал, что таможня должна развиваться в направлении автоматизации процессов и уменьшения коррупционной составляющей.

Он заявил о намерении провести полную электронизацию процессов, чтобы облегчить жизнь инспекторам и ускорить таможенные процедуры.

Подчиненных Нефедова ожидает контрактная система работы, страхование профессиональной ответственности и повышение зарплаты.

Новый глава заявил о важности борьбы с преступностью и улучшения сервиса, не забывая о ключевом значении инвестиций в инфраструктуру.

Нефедов констатировал, что гармонизация законодательства и защита интеллектуальной собственности — это факторы, без которых невозможна интеграция в таможенное сообщество ЕС.

Чиновник подчеркнул важность смены функционала и информационной открытости ключевой структуры.

Напомним, ранее Нефедов рассказал, сколько миллиардов Украина теряет во время госзакупок.