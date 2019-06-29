Из Украины в Италию начнет курсировать паром

Паромное сообщение соединит Украину и Италтию / Reuters

Из Черноморска, украинского порта на Черном море, в ближайшее время будет запущен паром в Италию.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, ходить пассажирский паром будет в приморский город Бари.

Отмечается, что Италию с официальным визитом прибыла украинская делегация, которая и обсудила этот вопрос и стороны достигли договоренностей.

Подробности в правительстве не сообщают, однако уточнили, что из Черноморска можно будет на пароме добраться практически до Неаполя, поскольку порт Бари расположен поблизости.

Как известно, сейчас из Черноморска можно добраться паромом в Болгарию и Турцию.

Напомним, в аннексированном Крыму местные "власти" намерены наладить паромное сообщение с Турцией.