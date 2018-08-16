В аннексированном Крыму собрались открыть паромное сообщение с Турцией. / crimeavector.com.ua

В аннексированном Крыму местные "власти" намерены наладить паромное сообщение с Турцией.

Гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков заявил, что переговоры с экспедитором грузов уже проведены. "Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно", — цитирует Волкова агентство РИА Новости.

По его словам, паромную линию Турция-Крым-Турция планируется запустить уже осенью 2018 года.

Ранее СМИ узнали о проблеме с Крымским мостом. Грузовое движение по сооружению, скорее всего, запустят в начале октября, отметили журналисты.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.