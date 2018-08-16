СМИ узнали о проблеме с Крымским мостом

16 августа 2018, 08:40

Грузовое движение по сооружению, скорее всего, запустят в начале октября, отметили журналисты.

Журналисты узнали, что Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста опять откладывается
Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста опять откладывается, узнали журналисты

Завершение работ по транспортной безопасности построенного Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом снова откладывается.

Правительство может продлить срок выполнения контракта Минтрансом до декабря, предположительно, дату открытия автоподходов к сооружению сместят к началу декабря, пишут "Дни.ру"

"Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста... Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен", — отметило издание.

По его данным, грузовое движение по мосту, скорее всего, запустят в октябре, хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены. “… досматривать грузы будут с помощью мобильных комплексов. В правительстве Крыма также подтвердили, что к 1 октября работы не успеют закончить — но грузовики все равно по мосту пойдут", — говорится в материале.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Крым Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
09:05
"Сперма солоновата" и "совсем головой поехал": В РФ Доренко и Соловьев устроили публичную ссору
09:00
"Укус змеи и смерть". Во Львове в больнице умерла девочка, начато дело против медиков
08:40
СМИ узнали о проблеме с Крымским мостом
08:32
"Брата используют как товар. Идут торги" - сестра Олега Сенцова Видео
08:20
"Костюм бомбический". Вера Брежнева похвасталась снимком в необычном пиджаке
08:18
Россияне доигрались до холеры мнение
08:00
"Роковой прыжок". В Киеве девушка бросилась под поезд: фото с места трагедии 18+
07:40
"Шантаж и медленное убийство". Геращенко рассказала о тактике Кремля относительно Сенцова
07:40
В Риме иностранки сошлись в битве за место для селфи, опубликовано видео Видео
07:26
Россию спасет новый военный бюджет Америки мнение
07:20
Ливень, гроза, град. В Киеве бушевала непогода, опубликованы фото и видео Фото Видео
07:11
Модель Виктория Одинцова покорила фанатов горячим снимком топлес
06:51
Пара занялась сексом на лавочке на оживленной улице: опубликовано фото
06:36
"Какие у нее сиськи!": Алина Гросу поразила фанатов внушительным бюстом
06:15
Преображение Господне-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят Видео
06:03
Украинцы создали первый в мире автобус-внедорожник, опубликовано видео Видео
05:28
Эксперт объяснила, как американские санкции надломают позвоночник российской системы
05:01
Ученые выяснили, чем опасно вегетарианство
04:32
Руководство Украины продолжает играть в "колхоз "Тихе життя" - политолог
04:09
Суд наказал женщин избиение палками за лесбийский секс
03:37
Стало известно, какая привычка чаще всего разрушает отношения и подрывает здоровье
03:08
Украинский разведчик объяснил причины мировой гонки вооружений
02:36
В ООН заявили о масштабном кризисе с переселенцами в Украине
02:14
Лазаренко готовит "примирение" с правоохранителями США – СМИ
01:49
Боец ВСУ погиб по дороге на собственную свадьбу Видео
01:26
Соблазнительные фото в Instagram победительницы "Мисс Украина Вселенная 2018" Карины Жосан Фото Видео
01:00
В Киеве свободовец Мирошниченко стал участником ДТП: опубликованы фото и видео Фото Видео
00:38
"Реал" - "Атлетико" – 2:4. Команда Симеоне выигрывает Суперкубок Европы, видео голов Фото Видео
00:26
Свадебный визит Путина в Австрию: возрождение традиции императоров
15 августа, среда
23:58
Над Черным морем британские ВВС перехватили бомбардировщики РФ
23:28
В ООН требуют от РФ освободить Сенцова немедленно и без условий Видео
23:03
В Одессе мужчина облил подростка кислотой из-за шума
22:35
В Украине активно зацвел опасный аллерген: как защититься
22:32
"Это начало подлой президентской кампании". Комаровский пообещал найти инициатора скандала из-за его слов о рыбалке с Путиным
21:57
"Кусает злая жара и светит палящее солнце": какой будет погода в Украине до конца недели
21:42
В Николаеве губернатор связал археологическую находку с Конаном-варваром: опубликовано видео и фото Фото Видео
21:18
"В голове выросла опухоль под названием "уракрымнаш": Макаревич отреагировал на слова Сукачева о Крыме
21:05
В аэропорт "Жуляны" пойдет общественный транспорт: назван маршрут
20:40
Ждем +30 градусов: какую погоду синоптики обещают украинцам в сентябре-2018
20:25
Арестованный боевик-белорус рассказал о российских офицерах на Донбассе: опубликовано видео Видео
19:59
Волкер рассказал, как западные санкции усиливают давление на Россию
19:57
Морские перевозки из РФ в Украину приостановлены из-за санкций – Reuters
19:33
"Как слышим, так и пишем". В Минобразования намерены изменить правописание в украинском языке
19:24
Стало известно число заключенных в Украине россиян, попросивших Путина обменять их на украинского политзаключенного
18:57
Жестокое убийство экс-депутата Сумского горсовета: в полиции рассказали о главном подозреваемом
18:52
"С небритыми ногами яйца выкинула перед камерой": поклонников заинтриговало полуголое фото Оли Поляковой
18:43
Археолог прокомментировал ситуацию с консервацией находок на Почтовой площади
17:56
Тука рассказал, какие инструменты есть у Украины для разблокирования Азовского моря
17:39
Когда и как перекроют улицы Киева ради репетиций парада ко Дню независимости Украины-2018 Видео
17:26
Трамп заявил о неконституционности норм оборонного бюджета США по Крыму и РФ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять