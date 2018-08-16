СМИ узнали о проблеме с Крымским мостом

Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста опять откладывается, узнали журналисты

Завершение работ по транспортной безопасности построенного Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом снова откладывается.

Правительство может продлить срок выполнения контракта Минтрансом до декабря, предположительно, дату открытия автоподходов к сооружению сместят к началу декабря, пишут "Дни.ру".

"Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста... Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен", — отметило издание.

По его данным, грузовое движение по мосту, скорее всего, запустят в октябре, хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены. “… досматривать грузы будут с помощью мобильных комплексов. В правительстве Крыма также подтвердили, что к 1 октября работы не успеют закончить — но грузовики все равно по мосту пойдут", — говорится в материале.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.