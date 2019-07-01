Главные новости 28 июня: Прорыв партии Саакашвили и будущее Вакарчука-музыканта

Святослав Вакарчук / УНИАН



Центризбирком после яростных судебных тяжб все-таки разрешил принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду партию Движение новых сил, возглавляемую бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесчины Михаилом Саакашвили.

Святослав Вакарчук дал разъяснение по поводу того, как он намерен совмещать карьеру музыканта стадионного уровня и политика.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 1 июля.



Прорыв партии Саакашвили в избирательный список

ЦИК все же внесла изменения в избирательный бюллетень на досрочных выборах в Верховную Раду и добавила партию Движение новых сил во главе с Михаилом Саакашвили.

"Комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня 2019 № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", изложив приложение к нему в новой редакции", − говорится в тексте.

Кроме того, партию Саакашвили добавили в бюллетень без жеребьевки под номером 22.

Политическое будущее Вакарчука

Известный украинский музыкант (фронтмен брит-поп-группы Океан Эльзы), а ныне − лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук собирается активно гастролировать, но лишь в том случае, если уже в ближайшем будущем не станет работать в исполнительной власти.

"Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно", − подытожил он.