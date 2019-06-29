ЦИК принял решение по участию партии Саакашвили в выборах

Саакашвили идет в депутаты Верховной Рады / Фото: Facebook/Движение новых сил

Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать партию Михаила Саакашвили Движение новых сил на досрочных парламентских выборах.

"Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад на заседании ЦИК, решил зарегистрировать Движение новых сил Михаила Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля", - говорится в сообщении политсилы на официальной странице в Facebook.

В партии Саакашвили добавили, что решение суда и ЦВК – это общий шаг всех украинцев к победе. Своих сторонников новоиспеченные представители предвыборной гонки поблагодарили за поддержку.

Как ранее сообщалось, апелляционная жалоба Центральной избирательной комиссии об участии партии Движение новых сил во внеочередных парламентских выборах отклонена Верховным судом.

Напомним, 25 июня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Движения новых сил на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой партии на внеочередных выборах в Верховную Раду, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

ЦИК на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. В комиссии заявили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором был утвержден избирательный список кандидатов состоялся в нарушение требований устава политической силы.