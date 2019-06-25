Суд вернул Саакашвили в избирательную гонку

Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду / facebook.com/SaakashviliMikheil

25 июня, во вторник, Шестой апелляционный административный суд Киева поддержал обжалование командой политической партии Рух новых сил Михаила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля.

Отметим, ЦИК не пустила партию Саакашвили на выборы 23 июня.

"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал вечером 25 июня Михаил Саакашвили в Facebook, и разместил видео из суда.

Ранее Михаил Саакашвили обвинил в недопуске своей партии на выборы Порошенко. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. "Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – Главред), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", − заявил Саакашвили.

Позднее он выложил видеоролик, записанный в аэропорту, где заявил, что у его партии "есть лучшие юристы, которые будут разруливать эту ситуацию".

Читайте также"Он разбудил меня и велел готовиться": Саакашвили рассказал, как Зеленский уговаривал его вернуться в УкраинуТакже ранее Михаил Саакашвили доказал суду, что на протяжении 5 лет он проживал в Украине и имеет право участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Кроме того, напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение о лишении гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.