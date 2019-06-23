ЦИК не пустила партию Саакашвили на выборы

23 июня 2019, 23:14

В комиссии выявили нарушения во время съезда политсилы.

Саакашвили
Саакашвили не сможет стать депутатом Верховной Рады / Reuters

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатам от партии Движение новых сил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список Рух новых сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении комиссии.

В комиссии заявили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором был утвержден избирательный список кандидатов состоялся в нарушение требований устава политической силы. В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии РНС вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в ЦИК.

Напомним, Саакашвили доказал суду, что на протяжении 5 лет он проживал в Украине и имеет право участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

28 мая Владимир Зеленский отменил решение о лишении гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

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Верховная Рада ЦИК Михаил Саакашвили Движение новых сил выборы-2019
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