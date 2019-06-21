Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Саакашвили намерен баллотироваться в нардепы / УНИАН

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а теперь глава партии Движение новых сил Михаил Саакашвили доказал суду, что на протяжении 5 лет он проживал в Украине и имеет право участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

На своей странице в Facebook политик провел трансляцию заседания в Печерском суде.

"Установить факт непрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - постановил судья.

Сам Саакашвили такое решение суда назвал справедливым.

"Суд вынес справедливое решение о моей возможности принять участие в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!", - написал политик.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михаила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михаилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь.

Ранее Саакашвили в Одессе повторил действие Зеленского - опубликовано видео.