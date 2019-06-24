"Не хотят твари изменений": Саакашвили обвинил в недопуске своей партии на выборы Порошенко

Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грущии, а ныне − лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили связывает тот факт, что недопуск Центризбиркомом кандидатов от его политсилы на досрочные выборы в украинский парламент с происками/кознями пятого президента страны Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. "Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – Главред), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", − заявил Саакашвили.

Позднее он выложил видеоролик, записанный в аэропорту, где заявил, что у его партии "есть лучшие юристы, которые будут разруливать эту ситуацию".

"Не хотят твари изменений, но придется им на это пойти", − подытожил Саакашвили.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили публично озвучивал средние расценки за место в списке украинских партий на досрочных выборах в Раду. До этого он объяснял, почему не принял предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить избирательный список его партии Удар.