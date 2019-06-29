Верховный суд вынес вердикт по участию партии Саакашвили в парламентских выборах

Михаил Саакашвили / УНИАН

Апелляционная жалоба Центральной избирательной комиссии об участии партии Рух новых сил во внеочередных парламентских выборах отклонена Верховным судом.

"Друзья, Верховный Суд постановил, что апелляция ЦИК отклонена! ... Рух новых сил Михаила Саакашвили будет участвовать в выборах!", - говорится в сообщении партии в Facebook.

Напомним, 25 июня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Руха новых сил на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой партии на внеочередных выборах в Верховную Раду, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

ЦИК на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. В комиссии заявили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором был утвержден избирательный список кандидатов состоялся в нарушение требований устава политической силы.