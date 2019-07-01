Массовое "минирование" в Днепре и Кривом Роге: под угрозой оказались жилые дома, детсады, больницы и роддом

Взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы уже работают на местах.
"Телефонные террористы" заявили о минировании жилых домов и социальных инфраструктур Днепра и Кривого Рога.
Так, по информации в Facebook пресс-секретаря управления Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, в Днепре якобы заминировали 25 жилых домов, всех супермаркетов, больниц, детских садов, а также торговых центров.
Также поступили сообщения о минировании 17 жилых домов, роддома, детских садов и ТЦ в Кривом Роге.
В полиции заявили, что группы в составе взрывотехников, кинологов и следственно-оперативные группы направлены на места минирования.
Ранее в Нацполиции обьяснили всплеск лже-минирований по Украине.