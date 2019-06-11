"Подонки из России просто издевались": В Нацполиции объяснили всплеск лже-минирований по Украине

Минирование / УНИАН

Главная причина массовых лже-минирований зданий по всей Украине – действия "террористических группировок из РФ", которые "не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию" в Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook на странице первого замначальника Нацполиции Вячеслава Аброськина.

По его данным, лишь за минувшие сутки в полицию поступили 37 ложных сообщений о минировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровном, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

В связи со сложившейся ситуацией пришлось проводить экстренные мероприятия по эвакуации для 32 тысяч людей из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шесть гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пять станций киевского метро.

"Подонки просто издевались над гражданами Украины", − написал Аброськин.

Он также сообщил, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронную почту разных организаций и предприятий с почтовых сервисов с присвоенным ІР-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированном в РФ.

Напомним, ранее в центре Киева "минировали" объекты на Майдане Независимости, а также близлежащий торговый центр.