Ровенскую АЭС "заминировали" / УНИАН

10 июня, в понедельник, злоумышленники сообщили о наличии мины на Ровенской АЭС.

Отметим, что по информации местных правоохранителей, за 30 минут им поступило два сообщения о минировании.

В 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета рассказал, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.

А спустя полчаса полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.

Сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы в настоящее время работают на местах заминирования.

Отметим, что в Украине участились случаи минирования. Ежедневно в полицию поступают десятки сообщений о наличии мины в том или ином общественном месте.

Напомним, ранее сообщалось, в центре Киева "заминировали" гостиницы и ТЦ. около полутора тысяч человек были эвакуированы в центре столицы Украины - после того, как в полицию поступили сообщения о минировании Майдана Независимости, а также близлежащего торгового центра.