Все детские сады Киева могут взлететь на воздух: спасатели получили сообщение

В Киеве заминировали все детсады / УНИАН

Все столичные детские сады оказались в центре внимания правоохранителей во вторник, 2 июля из-за сообщения злоумышленников о минировании.

По информации, сообщение о повальном заминировании детских садов поступило на почту Главного управления ГСЧС.

"Сообщение поступило сегодня по почте на электронный адрес Главного управления ГСЧС. В письме сообщалось о том, что заминированы все детские сады и они якобы должны взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ. Сейчас проверкой занимаются правоохранители. Они должны проверять", - сообщили в ГСЧС.

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Напомним, ранее злоумышленники сообщили о наличии мины на Ровенской АЭС.