Разрушена стена: под Лубнами погибли мужчина и женщина

Под Лубнами из-за разрушения стены погибли мужчина и женщина / Скриншот с pl.dsns.gov.ua

Во вторник днем, 2 июля, в селе Засулье (находится под Лубнами) разрушилась стена пристройки к жилому дому, оказались под завалами и погибли мужчина и женщина.

В результате обрушения стены погибли мужчина, 1991 года рождения, и женщина, 1965 г. р., сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Полтавщине.

По данным ведомства, стена разрушилась около 10:00 во время демонтажа пристройки.

Пострадавшие погибли на месте происшествия, их тела из-под завалов извлекли сотрудники ГСЧС.

Под Лубнами из-за разрушения стены погибли мужчина и женщина / pl.dsns.gov.ua

Напомним, утром 1 июля в Полтаве легковое авто на ходу провалилось под асфальт и попало в огромную яму с водой. Водитель не пострадал, однако машина практически полностью ушла под воду.