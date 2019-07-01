В Полтаве авто на ходу провалилось под асфальт и затонуло в яме с водой

Машина провалилась под асфальт / pl.npu.gov.ua

В Полтаве утром 1 июля легковое авто на ходу провалилось под асфальт и попало в огромную яму с водой.

Водитель не пострадал, однако машина практически полностью ушла под воду, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.

"Сегодня, около 7:30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГУ ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне Сады провалился под асфальт", - сказано в сообщении.

Указанный факт зарегистрирован в Полтавском отделе полиции. Продолжается проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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