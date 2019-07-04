"Сам ругаюсь": Вакарчук разделал под орех закон о дематюкации

Святослав Вакарчук / УНИАН

Известный украинский музыкант (фронтмен брит-поп-группы Океан Эльзы), а ныне − глава партии Голос Святослав Вакарчук выступил против того, чтобы депутаты Рады принимали законопроект о дематюкации.

"При всем уважении, я человек из рок-н-ролльного прошлого и настоящего, поэтому думаю, что мне было бы не совсем честно выступать за то, чтобы сегодня прямо мы принимали этот закон", – сказал он журналистам во время сегодняшнего митинга под зданием Конституционного суда в Киеве.

Кроме того, Вакарчук отметил, что окружающие его люди и он сам иногда используют ругательства, а в Украине хватает сейчас проблемы более важных, нежели борьба с матерщиной.

Напомним, в Верховной Раде Украины 2 июля зарегистрировали законопроект о запрете матерщины (дематюкации) − по инициативе нардепа от БПП Ольги Богомолец. Позднее Главред подготовил специальный материал по деталям этого документа.