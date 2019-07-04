"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины

4 июля 2019, 17:36

Экономист убежден, что украинская экономика обросла массой стереотипов.

экономика, украина, рост
Экономика Украины зависит, по мнению эксперта, от инициативности рядовых граждан / dt.ua

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что экономика Украины не способна сама обеспечить развитие, поэтому международные кредиты пока для нашей страны являются вынужденными мерами и решать эту проблему должно не только правительство, но и народ.

"Так или иначе, кредиты Украине нужны. Если они опаздывают, это значит, что ослабевают стимулы для роста нашей экономики. А это ухудшает качество экономической атмосферы в стране и, соответственно, тормозит развитие Украины.

Другой вопрос – по какой причине Украина не может стать развивающейся страной, почему никак не может догнать развитые страны? В целом, причины очень глубоки и мало связаны с любым правительством, которое стоит во главе страны. Ведь само правительство является продуктом народа", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пасхавера, народ, как правило, голословно недоволен правительством, поскольку сам ответственен за его выбор. Он убежден, что граждане страны также должны участвовать в развитии экономики, а не наблюдать с критикой за деятельностью власти со стороны.

Читайте также"Враждебные территории могут уйти": эксперт спрогнозировал статус областей Донбасса"Причина этого кроется глубоко в характере народа и проявляется, прежде всего, в активной части этого народа. Некоторые утверждают, что ни одна из стран-соседей Украины, ни одна из западных стран не заинтересована в сильной Украине. Но это – обидчивый подход. Всем странам выгоднее работать с теми государствами, у которых большая экономика, потому что можно получить бо́льшую прибыль. Украина же – не колониальная страна, где ходят воины и отбирают все у населения. Нет. У нас обычные экономические отношения", - подчеркнул спикер.

Эксперт акцентировал, что соседним странам выгодна успешная Украина, с которой можно построить торговые взаимовыгодные отношения. А позиция жертвы, с которой давно смирились наши граждане, "откуда-то из XVIII века".

Напомним, ранее Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
экономика эксперт Александр Пасхавер новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:36
"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины
17:34
Десь не тут: O.Torvald презентовали совершенно новый клип Видео
17:22
Журналист "просветил рентгеном" решение Канады поставлять вооружение Украине
17:15
Габовда дописался: руководство Халадаша отстранило украинца от игры с российским клубом
17:11
Холли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney Фото Видео
16:56
Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб
16:45
Генпрокуратура Грузии признала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота Видео
16:40
"Сам ругаюсь": Вакарчук разделал под орех закон о дематюкации Видео
16:32
"Для меня дорога в сборную закрыта": экс-футболист Шахтера рассказал о последствиях переезда в Россию
16:28
В Раду проходят шесть партий
16:17
Нардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробности
16:13
Втирался в доверие и развращал: на Одесчине молдаванин изготавливал детское порно
16:03
Депутат Рады предложил ликвидировать Областные администрации и выбирать губернаторов
15:58
Поспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере
15:54
Зажигательный танец Тодоренко и Топалова со свадьбы попал в сеть Видео
15:38
Стало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский дом
15:36
Партия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос Видео
15:34
Лолита разводится с молодым мужем
14:58
"Сепаратисты - марионетки Кремля, а не жители Донбасса": в команде Зеленского саданули ответом по Путину
14:53
"Жары не будет": синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами Видео
14:50
"Россия возьмет Европу в заложники": Яценюк рассказал о строительстве "Северного потока-2"
14:46
"Завтра минимум одна москальская рожа ляжет" - украинский футболист
14:32
В Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину Видео
14:19
"Хочу сделать что-то хорошее для страны": кандидат от Слуги народа прокомментировал решение уйти из Карпат
14:17
У Зеленского расписали в красках, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс
14:11
Теодор Курентзис уходит из оперы в России: в чем причина Видео
13:42
Аваков строго осудил приговоры по делу Гандзюк и намекнул на новые подозрения
13:28
Шо, опять?: Леся Никитюк подхватила букет на свадьбе Тодоренко
13:14
Коломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах"
13:14
В Львовской области песком насмерть засыпало 7-летнего мальчика Видео
13:11
"Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - эксперты
13:08
Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских
13:03
Продолжение скандала: Жданов встретился с Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко
12:52
Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов новости компании
12:34
"Бумеранг вернулся": политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария Видео
12:10
В Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита Видео
12:08
Официально: Фрэнк Лэмпард возглавил Челси
12:07
Адвокат Небесной сотни объяснил, что стоит за скандалом с регистрацией Клюева
12:04
Мышеловка для кота: квартал 95 снимает свой первый детектив
12:00
На акции под Конституционным судом активисты Свободы напали на фанатов Порошенко
11:59
Пробный шар: что стоит за скандалом вокруг Клюева, и как это поможет боевикам "ЛНДР"
11:42
В Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу
11:41
В Украине появится новый спортивный канал
11:36
Трагедия на Лошарике: в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке Видео
11:17
"Геть Башенко паразита": В Киеве проходит акция против президента Федерации велоспорта
11:05
Порошенко настырно продолжает ссать обществу в глаза мнение
11:05
"Место пропитано кровью": астролог объяснил, почему Зеленскому нужно съехать с Банковой
11:02
Яценюк в Торонто рассказал о врагах Украины
11:00
Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель – СМИ
10:58
Скандал в Ровно: на вызов в скорой ездил пьяный фельдшер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять