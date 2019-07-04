"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины

Экономика Украины зависит, по мнению эксперта, от инициативности рядовых граждан / dt.ua

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что экономика Украины не способна сама обеспечить развитие, поэтому международные кредиты пока для нашей страны являются вынужденными мерами и решать эту проблему должно не только правительство, но и народ.

"Так или иначе, кредиты Украине нужны. Если они опаздывают, это значит, что ослабевают стимулы для роста нашей экономики. А это ухудшает качество экономической атмосферы в стране и, соответственно, тормозит развитие Украины.

Другой вопрос – по какой причине Украина не может стать развивающейся страной, почему никак не может догнать развитые страны? В целом, причины очень глубоки и мало связаны с любым правительством, которое стоит во главе страны. Ведь само правительство является продуктом народа", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пасхавера, народ, как правило, голословно недоволен правительством, поскольку сам ответственен за его выбор. Он убежден, что граждане страны также должны участвовать в развитии экономики, а не наблюдать с критикой за деятельностью власти со стороны.

Читайте также"Враждебные территории могут уйти": эксперт спрогнозировал статус областей Донбасса"Причина этого кроется глубоко в характере народа и проявляется, прежде всего, в активной части этого народа. Некоторые утверждают, что ни одна из стран-соседей Украины, ни одна из западных стран не заинтересована в сильной Украине. Но это – обидчивый подход. Всем странам выгоднее работать с теми государствами, у которых большая экономика, потому что можно получить бо́льшую прибыль. Украина же – не колониальная страна, где ходят воины и отбирают все у населения. Нет. У нас обычные экономические отношения", - подчеркнул спикер.

Эксперт акцентировал, что соседним странам выгодна успешная Украина, с которой можно построить торговые взаимовыгодные отношения. А позиция жертвы, с которой давно смирились наши граждане, "откуда-то из XVIII века".

Напомним, ранее Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.