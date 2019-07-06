Смертельное ЧП: под Черниговом легковушка с моста влетела в реку, опубликованы фото

Под Черниговом авто упало в реку, погиб водитель / cn.dsns.gov.ua

В пятницу, 5 июля, в поселке городского типа Седнев (находится под Черниговом) легковой автомобиль упал с понтонного моста в реку Снов, водитель погиб на месте чрезвычайного происшествия.

В реку влетело авто ВАЗ 2121, за рулем находился житель Чернигова, 1942 года рождения, сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Черниговской области.

По данным ведомства, тело погибшего из реки достали граждане, а машину — спасатели. В ГСЧС добавили, что обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.

Напомним, утром 1 июля в Полтаве легковое авто на ходу провалилось под асфальт и попало в огромную яму с водой. Водитель не пострадал, однако машина практически полностью ушла под воду.