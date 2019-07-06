"Тучка моя, ласточка внимательная": Зеленский потроллил хейтера из-за фото у Ниагары

Фото с Владимиром Зеленским вызвало бурное обсуждение в Сети / Фейсбук А.Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на комментарий одного из пользователей, который критически оценил его поездку с официальной украинской делегацией в Канаду.

Президент ответил на комментарий, опубликованный пользователем Петром Ильницким под сообщением с фото Зеленского вместе со своей женой и главой АП Андреем Богданом возле Ниагарского водопада. При этом Ильницкий обратил внимание на то, что снимок был выложен на странице Богдана 4 июля, хотя на сайте администрации президента названы сроки визита - с 1 по 3 июля.

"А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президенства?", - задался вопросом хейтер.

При этом Зеленский оперативно отреагировал на это сообщение.

"А я, тучка моя, быв в Киеве на работе, выкладывают пиаршики иногда позже, ласточка моя внимательная", - написал Зеленский в ответ.

Отметим, что переписку президента в Сети активно стали комментировать и другие пользователи:

"Володимир Зеленський да здесь уже и не важно когда, здесь вопрос о том, почему налогоплательщики оплачивают банкет? Может референдум: Хотят ли налогоплательщики оплачивать перелёты и гуляния слуге и его окружению?", - пишет Olena Rotar.

"Володимир Зеленський браво", - оценил ответ президента Viktor Viktor.

"Володимир Зеленський , этот ответ тоже пиарщики писали?", - сомневается Dmitry Yevdokimov.

"Володимир Зеленський А почему это Вы так фамильярно разговариваете с незнакомыми людьми? Вроде,не по чину... Даже,если Вы всего лишь сотрудник пресс центра ,отвечающий за переписку", - возмущается Ирина Микитюк.

"Да ладно. Украинцы, у вас классный Президент - с чувством юмора. Молодец он у вас! (Где вы какое хамство-то увидели?!)))) У нашего Рыгоравича - пошли бы сразу по этапу за подобный выпад в адрес Главы государства. Я, кстати, не шучу - у нас, в Беларуси, за оскорбление чести и достоинства Президента статья в УК имеется. А вы - хамите своему Президенту и ещё обижаетесь, когда он вам с чувством юмора на ваш выпад отвечает", - искренне завидует украинцам пользователь Елена Ковалева.

"Peter Ilnitsky а подумать о том, что он мог запостить уже по прилету в Украину то не вышло?", - резюмировал Ivan Prudky.

"Красавчик, Президент! Жги их юмором, пусть истекают желчью!", - добавил Владимир Чижиков.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала Гаагу столицей Нидерландов. Политик "блеснула знаниями" географии после того, как в Сети распространилась информация об ошибке на сайте президента Владимира Зеленского — там Торонто, а не Оттаву, назвали столицей Канады.